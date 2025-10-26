В Подмосковье ветеринар спас селезня с пробитой арбалетной стрелой головой

Удивительный случай произошел в Московской области: ветеринар успешно прооперировал селезня, которого неизвестный ранил арбалетной стрелой в голову. Птица пережила операцию и клиническую смерть, но теперь восстанавливается после сложной операции, сообщает Telegram-канал «112» .

Раненого селезня нашли в парке «Архангельское-Тюриково», также известном по съемкам эпизода из фильма «Семнадцати мгновений весны». Шокированные посетители обнаружили селезня, чью голову насквозь пронзила стрела от арбалета и застряла в ней. Кто именно и зачем ранил птицу, неизвестно.

Несколько дней попытки поймать раненую птицу оставались безуспешными, даже профессионалы из Московского зоопарка не могли справиться с этой задачей. На помощь пришел неравнодушный ветеринар-орнитолог, который, объединив усилия с прохожими, сумел поймать селезня и доставить его в операционную.

Во время обследования обнаружились неожиданные детали: рентген показал, что в теле птицы не только стрела, но и рыболовный крючок. Операция оказалась крайне рискованной, у селезня даже произошла остановка сердца, но благодаря оперативным действиям ветеринара, его удалось реанимировать, и операция завершилась благополучно.

В настоящее время пернатый пациент проходит период восстановления.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.