В Подмосковье уничтожают летящие к Дубне БПЛА ВСУ

В Подмосковье отбивают атаку БПЛА ВСУ, которые летят по направлению к Дубне. Не исключена работа средств ПВО, сообщает в своем Telegram-канале глава городского округа Максим Тихомиров.

Он призвал жителей Дубны сохранять спокойство. Нужно держаться подальше от окон и не выходить на улицу без необходимости.

При нахождении упавшего БПЛА необходимо отойти подальше и позвонить в 112. Снимать последствия прилета беспилотников и выкладывать это в Сеть запрещено нынешним законодательством, отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 55 БПЛА ВСУ над субъектами России за ночь. Их уничтожали, в том числе и над Московским регионом.

