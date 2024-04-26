В Подмосковье у украинки-рабовладелицы нашли 7 белорусских паспортов

Семь паспортов нашли у «украинки», взявшей в рабство белорусов в Подмосковье

Пленившая двоих белорусов Наталья, которая называла себя «украинской беженкой», попалась полиции в Подмосковье с 280 тыс. рублей наличными. Кроме того, при женщине нашли сразу 7 паспортов, причем все — белорусские, сообщает kp.ru .

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье 127.2 УК РФ (использование рабского труда). Названая украинка задержана, однако пара ее вероятных сообщников до сих пор не поймана.

«Беженка с Украины» ранее взяла в рабство двух белорусских мужчин, спасти которых помогла случайная прохожая.

Наталья отобрала у белорусов паспорта и под угрозой избиения заставляла их просить милостыню с разного рода жалобными табличками. По крайней мере один из рабов стоял на паперти у торгового центра в Подольске.