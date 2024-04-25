«Беженка с Украины» в Подмосковье взяла в рабство двух белорусов

Прохожая помогла вырваться из рабства двум гражданам Белоруссии, которые приехали на заработки, но оказались заложниками ситуации и зарабатывали на улице деньги для женщины, называвшей себя «беженкой с Украины», пишет Telegram-канал Baza .

Женщина по имени Наталья забрала у мужчин паспорта и под угрозой избиения заставляла выходить на улицу с разными жалостливыми табличками, на которые реагировали прохожие и давали милостыню. В среднем доход одного человека составлял от 5 до 10 тысяч рублей.

Гражданин Белоруссии рассказал, что когда он приехал, то в жилье Натальи были еще 5-6 человек, которые также работали на злоумышленницу. Паспорт у нового «сотрудника» сразу же забрали, а вместо него дали табличку «умерла дочь, осталось двое внучат». Для достоверности легенды ему также предоставили удостоверение мертвой женщины и документы на детей: мальчика 11 лет и девочки 14 лет, которых он никогда не видел.

Помочь освободиться мужчинам помогла прохожая, обратившаяся за помощью к волонтерам движения против рабства «Альтернатива», которые пришли в квартиру Натальи с полицией и заставили ее вернуть документы пострадавшим. Однако уголовное дело об использовании рабского труда пока не возбудили.

Ранее в рабство семейной пары под Ростовом попала их подруга. Женщину заставляли оказывать сексуальные услуги.