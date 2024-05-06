В Подмосковье школьник угрожает расправой однокласснице за отказ встречаться

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SHOT: в Подмосковье подросток угрожает расправой однокласснице и ее семье

В подмосковных Мытищах семнадцатилетний подросток угрожает расправой однокласснице и ее семье расправой за отказ встречаться. Возбуждено уголовное дело, сообщает SHOT .

Шестнадцатилетняя ученица 9 класса гимназии № 17 неоднократно отказывала своему однокласснику Бурхивали на предложение стать его девушкой. Настойчивость подростка не изменила позицию школьницы и она вновь отвергла ухажера.

После очередного отказа Бурхивали нашел контакты семьи девочки и начал звонить с угрозами. Родные школьницы обратились в правоохранительные органы.

Выяснилось, что 17-летний школьник ведет Telegram-канал, в котором публикует свастики, а также картинки динамита и бронежилета. Подростка задержали и поместили в изолятор временного содержания (ИВС).

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

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