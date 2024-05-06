В Подмосковье школьник угрожает расправой однокласснице за отказ встречаться
Фото - © Unsplash.com
В подмосковных Мытищах семнадцатилетний подросток угрожает расправой однокласснице и ее семье расправой за отказ встречаться. Возбуждено уголовное дело, сообщает SHOT.
Шестнадцатилетняя ученица 9 класса гимназии № 17 неоднократно отказывала своему однокласснику Бурхивали на предложение стать его девушкой. Настойчивость подростка не изменила позицию школьницы и она вновь отвергла ухажера.
После очередного отказа Бурхивали нашел контакты семьи девочки и начал звонить с угрозами. Родные школьницы обратились в правоохранительные органы.
Выяснилось, что 17-летний школьник ведет Telegram-канал, в котором публикует свастики, а также картинки динамита и бронежилета. Подростка задержали и поместили в изолятор временного содержания (ИВС).
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
Ранее нелегал из Киргизии развратил семиклассницу в Измайловском парке на востоке Москвы. При этом девочка сказала иностранцу, что ей 14 лет. Мужчину задержали.