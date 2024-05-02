сегодня в 18:01

Нелегал из Киргизии развратил семиклассницу в парке на востоке Москвы

Иностранец-нелегал 2001 года рождения развратил семиклассницу в Измайловском парке Москвы. Отец 13-летней девочки обратился с заявлением в правоохранительные органы, сообщает РЕН ТВ .

22-летний мужчина из Киргизии познакомился с семиклассницей в Telegram. Девочка сказала иностранцу, что ей 14 лет.

Пара отправилась на прогулку в Измайловский парк, где киргиз совершил в отношении ребенка развратные действия без применения насилия. Мужчину оперативно задержали.

В ходе допроса выяснилось, что он находится в России нелегально и нигде официально не работает. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее мигранты из Средней Азии устроили поножовщину в подмосковном Чехове. Ранения получили мужчины 23 и 37 лет.