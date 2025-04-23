В Подмосковье сгорела «Пятерочка»

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В поселке Малаховка Московской области произошел пожар в магазине «Пятерочка». Местные жители рассказали РИАМО, что ранее на этом месте уже происходило возгорание.

Кадры с места происшествия опубликовало издание «МК: срочные новости». На видео можно заметить, как с крыши магазина вздымается густой дым. Над ликвидацией пожара работали сотрудники МЧС.

Причины возгорания пока неизвестны. Сведений о наличии пострадавших не приводилось.

Ранее на юге Москвы произошел пожар в административном здании на Кантемировской улице. Из здания эвакуировались около 70 человек, никто не пострадал.