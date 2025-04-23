Административное здание загорелось на юге Москвы

сегодня в 11:14

Возгорание произошло в подвале административного здания на юге столицы. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в среду утром по адресу: Улица Кантемировская, дом №61. Прибывшие на вызов пожарно-спасательные расчеты установили, что произошло возгорание в подвале административного здания.

Администрация самостоятельно вывела из здания около 70 человек. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Пожар удалось полностью потушить.