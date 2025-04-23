Административное здание загорелось на юге Москвы
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Возгорание произошло в подвале административного здания на юге столицы. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
Сообщение о пожаре поступило в среду утром по адресу: Улица Кантемировская, дом №61. Прибывшие на вызов пожарно-спасательные расчеты установили, что произошло возгорание в подвале административного здания.
Администрация самостоятельно вывела из здания около 70 человек. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
Пожар удалось полностью потушить.