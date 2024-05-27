В Подмосковье разгневанный муж специально переехал супругу на автомобиле

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В Подмосковье мужчина специально переехал жену на автомобиле во время ссоры

37-летний мужчина намеренно переехал гражданскую жену на автомобиле. Ссора между парой произошла на парковке у придорожного кафе в Подмосковье, сообщает SHOT .

На выходных пара заехала перекусить в придорожное кафе на трассе М-1. В какой-то момент сожители стали выяснять отношения прямо на парковке.

Разгневанный мужчина сел за руль автомобиля Skoda и со злостью переехал супругу. В результате женщину госпитализировали с серьезными переломами ребер, ног и таза, ушибом легкого и черепно-мозговой травмой.

Пара воспитывает двойняшек и проживает в поселке Дорохово в Рузском округе. Мужчину задержали, в отношении него завели уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее в Москве неизвестный забрался в квартиру через приоткрытое окно третьего этажа и жестоко избил жену участника специальной военной операции. Пострадавшая предположила, что нападавший находился под действием запрещенных веществ.