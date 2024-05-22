Неадекват залез в окно квартиры в Москве и жестоко избил супругу бойца СВО

В Москве неизвестный забрался в квартиру через приоткрытое окно третьего этажа и жестоко избил жену участника специальной военной операции, сообщает SHOT .

По словам Мины Распоповой, около 02:00 незнакомый мужчина «со стеклянными глазами» оторвал ограничитель с пластикового окна и проник в квартиру, расположенную на 3-м этаже. Затем он схватил ее за волосы, повалил на пол и начал избивать ногами и подвернувшимся под руку утюгом по голове.

Пострадавшая предположила, что нападавший находился под действием запрещенных веществ. Мужчина продолжал избивать женщину около 20 минут, а потом сбежал. При этом злоумышленник ничего не украл из квартиры. В соседней комнате спала 15-летняя дочь Мины. Девочка выбежала на улицу и стала просить о помощи.

Правоохранительные органы по горячим следам у станции метро «Сухаревская» задержали 21-летнего мужчину по фамилии Ратке. Молодой человек приехал в Москву за 2 часа до нападения.

Распопова считает, что случившееся может иметь отношение к ее мужу, который более года назад ушел на спецоперацию в качестве добровольца и был награжден медалью Суворова. Врачи диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные гематомы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 139 УК РФ (проникновение в жилище).