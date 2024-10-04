В Подмосковье против бригады скорой помощи возбудили дело после смерти женщины

После смерти 88-летней пенсионерки в подмосковном Егорьевске, которую, по словам внучки, отказались вести в больницу с пробитой головой, возбудили уголовное дело, об этом сообщает Telegram-канал SHOT .

Следственное управление Следственного комитета Подмосковья взяло на контроль уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Фигурантами дела выступает бригада скорой помощи, которая, по словам внучки умершей женщины, отказалась забрать ее вовремя в больницу.

Если вину медиков докажут, они могут получить срок до трех лет. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что внучка 88-летней пенсионерки дважды вызывала скорую помощь, но получала отказ в госпитализации бабушки. Получить помощь она смогла только после повторного звонка по экстренному номеру «112».

Позднее в больнице выяснилось, что пожилая женщина перенесла инсульт. Врачи делали всё, чтобы спасти ей жизнь, но оказались бессильны, она умерла.