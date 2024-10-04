Врачей в Подмосковье обвинили в смерти пенсионерки с пробитой головой

В Егорьевске Московской области сотрудников скорой помощи обвинили в гибели пенсионерки. По словам ее внучки, врачи не захотели забирать в больницу женщину, у которой была пробита голова, из-за чего она могла скончаться, сообщает SHOT .

Инцидент произошел 20 сентября 2024 года. По словам жительницы Егорьевска Виктории, ее бабушка, которой 88 лет, осталась в квартире без присмотра. Через какое-то время она упала и разбила голову. После этого женщина еле добралась до телефона, позвонила в скорую помощь и позвала соседей.

Жители других квартир отмечают, что доктора якобы приехали, ввели обезболивающий препарат, сделали перевязку раны и отправились по своим делам. У женщины, как утверждается, шла кровь из головы. Она просила забрать себя в больницу, но врачи отказались.

Виктория позвонила по номеру 112, однако ей порекомендовали решать вопрос со скорой помощью. Девушка пыталась связаться с диспетчером дважды, и каждый раз получала отказ.

Затем Виктория снова позвонила по номеру 112 и сказала, что в скорой помощи ей отказали. Тогда оператор отправил людей на вызов, и бабушку все же привезли в госпиталь. Ей понадобилась реанимация.

Через двое суток доктора выяснили, что у женщины был инсульт. Еще через столько же пенсионерка скончалась. В заключении врачей при этом не было написано ничего о том, что ее голова травмирована.

Виктория написала заявление в прокуратуру. В министерстве здравоохранения Московской области начали проверку совершенных сотрудниками скорой помощи действий.