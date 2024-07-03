В Подмосковье прохожий пострадал из-за взрыва баллона в палатке с шаурмой

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В Подмосковье в палатке с шаурмой взорвался баллон и травмировал прохожего

В Московской области следователи возбудили уголовное дело после взрыва газового баллона в одной из палаток, где готовили шаурму, в результате происшествия пострадал прохожий, сообщает РЕН ТВ .

Момент взрыва попал на видео очевидцев. На кадрах видно, как из палатки вырываются языки пламени, затем происходит взрыв, свидетели происшествия разбегаются в стороны. Позднее стало понятно, что из-за взрыва баллона пострадал человек.

«Предмет отбросило в прохожего, ударив его в живот. Очевидцы сами доставили его в больницу», — сообщил осведомленный источник.

Главное Следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что баллон взорвался в чебуречной в Одинцовском округе. Пострадавший лежал на асфальте рядом с горящим объектом.