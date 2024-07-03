SHOT: чебуречная взорвалась у станции Кубинка в Подмосковье

Баллон установили в точке общепита, расположенной у станции Кубинка.

По предварительным данным, пострадал один человек.

Обстоятельства инцидента уточняются.

SHOT также опубликовал видео происшествия. В ролике показано, как в охваченном огнем ларьке вдруг раздается взрыв. При этом рядом с ларьком на асфальте лежит человек, предположительно, без сознания.