SHOT: чебуречная взорвалась у станции Кубинка в Подмосковье
Чебуречная взорвалась в Одинцовском округе. Предварительно, причиной происшествия стал газовый баллон, сообщает SHOT.
Баллон установили в точке общепита, расположенной у станции Кубинка.
По предварительным данным, пострадал один человек.
Обстоятельства инцидента уточняются.
SHOT также опубликовал видео происшествия. В ролике показано, как в охваченном огнем ларьке вдруг раздается взрыв. При этом рядом с ларьком на асфальте лежит человек, предположительно, без сознания.