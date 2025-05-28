В Подмосковье полыхает рынок «Армения маркет»

Крупный пожар произошел в Солнечногорске. Огонь уничтожил строительный магазин, а потом перекинулся на рынок «Армения маркет», сообщает SHOT .

Полностью сгорел магазин на улице Красной. Теперь пылает рынок. По последним данным, пламя перекинулось уже на второе здание.

На опубликованных в Сети кадрах видны огромные языки пламени и клубы черного дыма в небе. О пострадавших пока нет никакой информации, как и о причинах пожара.

Ранее спасателям удалось полностью ликвидировать открытое горение в торговом центре «Пионер» в подмосковном Королеве. В оперативных мероприятиях были задействованы более 60 спасателей и 24 единицы спецтехники.