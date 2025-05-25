В Королеве ликвидировано открытое горение в ТЦ «Пионер»

Спасателям удалось полностью ликвидировать открытое горение в торговом центре «Пионер» в подмосковном Королеве. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что возгорание удалось локализовать на площади 250 квадратных метров. В оперативных мероприятиях были задействованы значительные силы — более 60 спасателей и 24 единицы спецтехники работали на месте происшествия. В настоящее время специалисты продолжают мониторить обстановку, чтобы исключить возможность повторного возгорания.

Пожар в торговом центре начался днем. Причины происшествия и возможный ущерб устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.