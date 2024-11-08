В Подмосковье поезд переехал девушку в наушниках, случайно шагнувшую под состав

В Подмосковье девушка шла в наушниках и не заметила, как случайно шагнула прямо под поезд. Состав переехал ее, сообщает пресс-служба Московской железной дороги .

Инцидент произошел 6 ноября на станции Сергиев Посад. Девушка шла в наушниках, устремив взгляд вниз. Она не обратила внимания ни на красный свет светофора, ни на звуковые сигналы поезда, который быстро приближался.

В результате девушка буквально сама шагнула под проезжающий состав. Поезд переехал ее. К счастью, девушка осталась жива и почти не пострадала

В МЖД напомнили о важности соблюдения правил безопасности при переходе через пути и посоветовали не отвлекаться в такие моменты на наушники и прочие гаджеты.

Ранее пассажир московского метро отвлекся на телефон и упал с платформы. Он очутился прямо на рельсах.