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Пассажир московского метро засмотрелся в телефон и упал с платформы

Мужчина засмотрелся в мобильный телефон и упал на рельсы в московском метро, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы .

Инцидент произошел на станции «Новослободская». Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения. Судя по кадрам, мужчина отвлекся на мобильный телефон.

44-летний пассажир не заметил, как дошел до края с платформы. Затем он упал на рельсы. К счастью, мужчина не пострадал.

В прокуратуре Москвы напомнили, что запрещено заходить за ограничительную линию у края платформы до полной остановки поезда. Также пассажирам метро порекомендовали быть более внимательными.

Ранее пассажир метро в Петербурге засмотрелся в телефон и получил перелом бедра и носа. Он упал на рельсы, читая сообщение.