Пассажир метро в Петербурге засмотрелся в телефон и получил перелом бедра и носа

Пассажир метро в Санкт-Петербурге засмотрелся в телефон, упал на рельсы и получил множественные травмы, включая перелом бедра, носа и сотрясение мозга, сообщает 78.ru .

Инцидент произошел 6 ноября около 14:00. 37-летний мужчина упал на рельсы на станции «Спортивная». Он засмотрелся на телефон и оказался на линии поезда.

Сам мужчина рассказал, что увидел толпу людей и начал отходить в сторону, читая сообщение. Затем он упал и потерял сознание. Придя в себя, он увидел полицейского, который спустился к нему и попросил пострадавшего резко не подниматься.

Пассажира метро госпитализировали в Мариинскую больницу. Ему диагностировали переломы носа, предплечья и бедра, а также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Сейчас пострадавший находится в отделении травматологии и ортопедии в состоянии средней тяжести. Ему предстоит длительное лечение.

Ранее в Москве на Сокольнической линии метро увеличивали интервалы движения поездов из-за человека на пути.