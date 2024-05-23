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В Подмосковье подросток получил ожоги из-за лопнувшего радиатора в автобусе

Подросток получил ожоги ног в подмосковном автобусе, следовавшему по маршруту Дмитров — Рогачево. В общественном транспорте лопнул радиатор, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в автобусе № 36. По словам очевидцев, в салоне прорвало радиатор, все залило горячей жидкостью и заволокло дымом.

Ожоги получил 16-летний пассажир. Автобус остановился на дороге, люди пересели в другой транспорт.

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