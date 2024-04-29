Троллейбус насмерть задавил мужчину в Санкт-Петербурге
Женщина за рулем троллейбуса задавила мужчину в Санкт-Петербурге
Женщина за рулем троллейбуса задавила мужчину в Санкт-Петербурге на улице Зины Портновой, пишут «Известия».
По предварительным данным, мужчина 25–30 лет оступился и попал под колеса троллейбуса, которым управляла 50-летняя женщина.
Личность погибшего устанавливается.
Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу сообщила, что по инциденту ведомством проводится проверка.
Ранее пять человек погибли во встречном ДТП в Курганинском районе Краснодарского края.