Троллейбус насмерть задавил мужчину в Санкт-Петербурге

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Женщина за рулем троллейбуса задавила мужчину в Санкт-Петербурге

Женщина за рулем троллейбуса задавила мужчину в Санкт-Петербурге на улице Зины Портновой, пишут « Известия ».

По предварительным данным, мужчина 25–30 лет оступился и попал под колеса троллейбуса, которым управляла 50-летняя женщина.

Личность погибшего устанавливается.

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу сообщила, что по инциденту ведомством проводится проверка.

Ранее пять человек погибли во встречном ДТП в Курганинском районе Краснодарского края.