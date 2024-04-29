Пять человек погибли в ДТП на Кубани
Пять человек погибли во встречном ДТП в Краснодарском крае
Фото - © Пять человек погибли во встречном ДТП в Краснодарском крае/Пресс-центр МВД России
Пять человек погибли во встречном ДТП в Курганинском районе Краснодарского края, сообщает официальный Telegram-канал регионального ГУ МВД России.
Авария произошла на автодороге Армавир–Курганинск.
Водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Тойоту Хайс».
В результате ДТП погибли водитель и пассажир «Фольксвагена», а также водитель и два пассажира «Тойоты», сказано в сообщении ведомства.