Пять человек погибли в ДТП на Кубани

Фото - © Пять человек погибли во встречном ДТП в Краснодарском крае/Пресс-центр МВД России

Пять человек погибли во встречном ДТП в Краснодарском крае

Пять человек погибли во встречном ДТП в Курганинском районе Краснодарского края, сообщает официальный Telegram-канал регионального ГУ МВД России.

Авария произошла на автодороге Армавир–Курганинск.

Водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Тойоту Хайс».

В результате ДТП погибли водитель и пассажир «Фольксвагена», а также водитель и два пассажира «Тойоты», сказано в сообщении ведомства.