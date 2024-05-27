В Подмосковье пьяный стрелок палил в воздух из травматического пистолета

В Подмосковье задержали мужчину, стрелявшего в воздух из травматического оружия

Подмосковная полиция задержала мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Из окна своей квартиры он стрелял в воздух из травматического пистолета, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в Ленинском городской округе. Местная жительница сообщила полицейским, что слышала звуки, похожие на стрельбу.

Правоохранители установили, что на Олимпийской улице пьяный мужчина 1982 года рождения стрелял в воздух из травматического пистолета. В результате происшествия никто не пострадал.

Стрелка задержали и доставили в отдел полиции. У мужчины изъяли оружие. Пистолет был зарегистрирован в установленном законом порядке.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии спустя несколько часов смогли нейтрализовать стрелка, который забаррикадировался в одной из квартир. Затем прямо из нее выстрелил в полицейских и ранил одного из них.