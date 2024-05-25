В Петербурге нейтрализовали ранившего полицейского стрелка

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В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии спустя несколько часов смогли нейтрализовать стрелка, который забаррикадировался в одной из квартир, затем прямо из нее выстрелил в полицейских и ранил одного из сотрудников, сообщает Telegram-канал 112 .

Злоумышленник отстреливался несколько часов. Все это время с ним работали стражи порядка. В итоге нейтрализовать агрессора смогла Росгвардия.

Позднее выяснилось, что мужчина неоднократно проходил лечение у психиатров. Что стало причиной обстрела, не уточняется.

Ранее неадекват выстрелил в полицейского. Происшествия случилось 25 мая на Народной улице в Санкт-Петербурге.