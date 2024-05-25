В Петербурге неадекват выстрелил в полицейского из квартиры

В Петербурге полицейский получил ранение при задержании агрессора в жилом доме

В Санкт-Петербурге на Народной улице произошла перестрелка, в ходе которой пострадал сотрудник полиции, пишет Telegram-канал 112 .

По предварительной информации, неизвестный мужчина забаррикадировался в одной из квартир жилого дома и прямо из нее открыл огонь по стражам порядка. Один из сотрудников пострадал. В каком он состоянии, не уточняется.

В настоящее время правоохранители пытаются задержать неадеквата. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Коломне дворник-рецидивист выстрелил в полицейских из сигнальной ракетницы. Стражи порядка получили ушибы мягких тканей и ожоги.