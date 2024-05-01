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Дворник-рецидивист выстрелил из ракетницы в полицейских в Коломне

Дворник-рецидивист выстрелил из ракетницы в сотрудников полиции, которые пытались его задержать в Коломне, сообщает SHOT .

Как стало известно, местные жители ночью пожаловались в полицию на соседей, которые ругались, дрались и мешали всем спать.

Сотрудники полиции приехали на место происшествия, однако им открыл дверь мужчина, который выстрелил из ракетницы.

Полицейские задержали нарушителя. Мужчина работает дворником, ранее был судим за побои и угрозу убийством. В настоящее время ему грозит штраф в размере 1 500 рублей.

Сотрудники полиции получили ушибы мягких тканей и ожоги. Им назначено амбулаторное лечение.