В Подмосковье пьяный сожитель облил бензином и поджег ноги женщине

Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали 36-летнего уроженца Ивановской области, который в состоянии алкогольного опьянения облил бензином и поджег ноги своей сожительнице, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

Мужчину подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошел в частном доме в деревне Супонево.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина употребил алкоголь, после чего облил бензином ноги женщины и поднес к ним зажигалку.

Пострадавшая получила ожоги четвертой степени тяжести, ее госпитализировали. Мужчину задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в деревне Нижние Серги в Свердловской области двое братьев-близнецов 1990 года рождения облили бензином и попытались заживо сжечь человека. Обвиняемые распивали спиртное со знакомым, затем у них возник конфликт и они попытались его убить.