В Свердловской братья-близнецы пытались заживо сжечь мужчину

В деревне Нижние Серги в Свердловской области двое братьев-близнецов 1990 года рождения облили бензином и попытались заживо сжечь человека, сообщает Инфо24 .

«27 февраля 2025 года в 21:50 в дежурную часть Нижнесергинского ОВД позвонил местный житель и сообщил о обнаружении сильно избитого мужчины на улице, которого также пытались поджечь», — заявили в пресс-службе местного МВД.

По данным следствия, обвиняемые распивали спиртное со знакомым, затем у них возник конфликт и они попытались его убить. Сначала братья жестоко избили мужчину руками, ногами и тростью, затем вывели во двор и попытались поджечь. Его доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.

Братьев-близнецов обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Они страдают от психического заболевания и нуждаются в принудительном лечении.