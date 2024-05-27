В Подмосковье пьяный неадекват танцевал с ножами на детской площадке

Неадекватный мужчина стреляет по колесам автомобилей и пьяный с ножами в руках танцует на детских площадках в подмосковном Ногинске. Соседи написали коллективное заявление в полицию, сообщает SHOT .

Жители дома на улице Интернациональной рассказали, что 53-летний Дмитрий Б, который является их соседом, устроил настоящий террор. Пьяный мужчина разгуливает с оружием по улицам, катается по двору на своем автомобиле, скидывает в соседский чат снимки своего арсенала и заявляет о своих связях в полиции.

При этом просьбы соседей успокоиться мужчина игнорирует. Жители дома неоднократно вызывали полицию, однако Дмитрия отпускают после составления административного протокола. Недавно мужчину лишили прав за пьяную езду, однако он продолжает садиться за руль своих жигулей.

В момент очередных похождений вызванные полицейские скрутили и увезли неадеквата. Психическое состояние Дмитрия вызывает серьезные опасения у соседей, которые боятся за свою жизнь после его возвращения. В полицию было написано коллективное заявление.

Ранее неадекватный мужчина залез в окно квартиры в Москве и жестоко избил супругу бойца СВО. Злоумышленник продолжал избивать женщину около 20 минут, а потом сбежал.