В Подмосковье пенсионер-силовик зарубил топором жену и покончил с собой

В одной из квартир городского округа Коломна обнаружили трупы пожилых супругов с ранениями от ударов ножом и топора, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

В понедельник родственники не смогли дозвониться до пенсионеров и приехали к ним квартиру, где обнаружили тела 68-летнего мужчины и 64-летней женщины. При этом у него на теле зафиксировали ножевые ранения, а у жены — следы от ударов топором.

По предварительной версии, мужчина являлся бывшим экспертом-криминалистом и страдал от тяжелой депрессии. Супруга до выхода на пенсию работала в местной исправительной колонии. Оба пенсионера боролись с серьезными болезнями.

В какой-то момент пенсионер не выдержал, зарубил жену топором, а затем покончил жизнь самоубийством.

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