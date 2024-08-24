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Вора в законе Раджика Нижневартовского нашли мертвым в Подмосковье

По предварительной информации, Раджик Нижневартовский совершил самоубийство из-за конфликта с местными представителями криминала, пишет Mash .

Его тело было найдено в дачном поселке Дружба Ленинского городского округа вечером 24 августа.

По некоторым данным, перед своей смертью у него произошла ссора с местным криминалом.

В субботу он находился со своими друзьями, а затем вышел в другую комнату и совершил суицид.

Предсмертной записки криминальный авторитет не оставил.