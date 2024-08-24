Вора в законе Раджика Нижневартовского нашли мертвым в Подмосковье
Фото - © Медиасток.рф
По предварительной информации, Раджик Нижневартовский совершил самоубийство из-за конфликта с местными представителями криминала, пишет Mash.
Его тело было найдено в дачном поселке Дружба Ленинского городского округа вечером 24 августа.
По некоторым данным, перед своей смертью у него произошла ссора с местным криминалом.
В субботу он находился со своими друзьями, а затем вышел в другую комнату и совершил суицид.
Предсмертной записки криминальный авторитет не оставил.