В Подмосковье пенсионер нагревал воду в дачном бассейне и погиб от удара током

Подмосковный пенсионер скончался от удара током во время нагрева воды в дачном бассейне с помощью кипятильника, сообщает SHOT .

Трагедия произошла в городском округе Красногорск.

На даче 76-летний мужчина достал бассейн, чтобы все члены семьи могли посидеть в нем в жаркую погоду. Пенсионер решил нагреть в бассейне воду и закинул в него электрический кипятильник. В этот момент владельца дачи ударило током. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Ранее забравшийся в ухо клещ чуть не лишил слуха 75-летнего мужчину в Подмосковье. Вредителя располагался у передневерхнего квадранта барабанной перепонки. Врачи помогли пенсионеру и извлекли клеща.