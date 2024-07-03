Клещ забрался в ухо 75-летнему мужчине в Подмосковье

Забравшийся в ухо клещ чуть не лишил слуха 75-летнего мужчину в Подмосковье

Житель подмосковного Ленинского городского округа чуть не лишился слуха из-за впившегося в ухе около барабанной перепонки клеща. 75-летний мужчина обратился за медицинской помощью в Видновскую клиническую больницу с жалобами на ощущения боли и шумов в правом ухе. Врачи помогли пенсионеру и извлекли вредителя, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на руководство медучреждения.

В ходе осмотра врачи обнаружили, что в ухе мужчины поселился иксодовый клещ, он располагался глубоко — у передневерхнего квадранта барабанной перепонки.

«Извлечение мы провели под общей анестезией. Сначала залили в слуховой проход раствор перекиси водорода, потом закапали масло, подождали, пока клещ погиб и его челюсти разжались, и аккуратно, стараясь не повредить барабанную перепонку, извлекли членистоногое при помощи штыковидного пинцета», — сообщил врач-оториноларинголог Рауль Тен.

Клещ не успел нанести вреда слуху пенсионера.

Специалисты напомнили о важности соблюдения мер предосторожности во время работы и отдыха на открытом воздухе, прогулках в лесу и высокой траве. Перед выходом на природу нужно обрабатывать одежду спреем от клещей, двигаться лучше по центральным тропинкам, избегая высокой травы и кустарников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.