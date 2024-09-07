В Подмосковье отец чуть не сжег 11-летнего сына, пытаясь разжечь мангал

В Подмосковье мужчина случайно поджег своего 11-летнего сына, пытаясь разжечь мангал для приготовления шашлыков. Ребенка госпитализировали с ожогами около 50% тела, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в Серебряных Прудах. Семья из Москвы собралась пожарить шашлыки и отец принялся разжигать мангал. Он взял бутылку для розжига и случайно попал на сына, с интересом наблюдающего за действиями отца у мангала.

В какой-то момент огонь перекинулся на ребенка. На мальчике загорелась одежда. Отец своими силами потушил пламя, однако сын получил сильные ожоги. Пострадавшего с ожогами с ожогами второй степени госпитализировали в медучреждение.

Ранее в Москве отец девочки-вундеркинда вместе с детьми избил женщину у песочницы. По словам пострадавшей, мужчина отнял у нее телефон, чтобы женщина не вызвала полицию.