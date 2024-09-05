В Москве отец девочки-вундеркинда вместе с детьми избил женщину у песочницы

Отец девочки-вундеркинда Алисы Евгений Тепляков с кулаками набросился на пенсионерку, которая заступилась перед его детьми за внука, по словам женщины, мужчина ее запинал вместе с подростками, пишет РЕН ТВ .

Жительница столицы рассказала, что детям Евгения Теплякова не понравилось играть в одной песочнице с ее внуком. Когда малыша начали обижать и закидывать песком, она вступилась за него, но вскоре поплатилась. Дети начали кричать, после чего прибежал их отец и устроил драку.

«Он меня уронил и начал пинать. Своим детям сказал, чтобы они тоже пинали. Он у меня отнял телефон, чтобы я ничего не сняла и никому не позвонила», — рассказала журналистам потерпевшая.

Женщина отметила, что все-таки успела вызвать полицию, которая прибыла на место происшествия. По словам горожанки, Тепляков и при сотрудниках пытался на нее напасть, им даже пришлось ее защищать.

Пострадавшая также рассказала, что уже обратилась за помощью в больницу и зафиксировала полученные травмы. Результаты КТ показали, что предварительный диагноз о внутренних гематомах, к счастью, не подтвердился.

Ранее сообщалось, что Евгений Тепляков отправил вторую малолетнюю дочь поступать в МГУ. 8-летняя Лейя, по словам многодетного отца, девочка сдала вступительные экзамены в июне 2024 года.