Евгений Тепляков отправляет 8-летнюю дочь учиться в МГУ

Сестра Алисы Тепляковой подала документы на поступление в МГУ в 8 лет

Блогер и отец девятерых детей Евгений Тепляков заявил, что его дочь Лейя подала документы на поступление в Московский государственный университет (МГУ). Сейчас девочке 8 лет, сообщает kp.ru .

«Все отлично! Очередной ребенок поступает в вуз, подали документы в МГУ», — поделился отец семейства в видеоблоге «Учимся с Алисой».

Старшая дочь Теплякова — Алиса, которой через месяц исполнится 12 лет. В 2021 году она поступила на факультет психологии МГУ в девятилетнем возрасте. Девочку приняли на платное отделение, поскольку на «бюджет» ей не хватило необходимых баллов по ЕГЭ.

Теперь в Московский госуниверситет поступает и сестра Алисы. По словам Евгения Теплякова, его дочь уже сдала экзамены и знает о своих результатах ЕГЭ.