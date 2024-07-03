В Подмосковье обнаружили обломки украинского дрона
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Обломки сбитого дрона ВСУ нашли в лесополосе на территории городского округа Клин Московской области, сообщает РИА Новости.
Представитель экстренных служб уточнил, что на месте падения беспилотника пострадавших и разрушений не обнаружили.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили ночью, в том числе, один дрон над территорией Подмосковья.
ПВО в России каждый день отражает атаки беспилотников, которые запускает украинская армия.