В Подмосковье нашли снаряды времен ВОВ

В Московской области – вблизи деревни Лесное и в водоеме у деревни Ильино обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Московскую областную противопожарно-спасательную службу.

Около Лесной взрывотехники идентифицировали боеприпас как 105-миллиметровый артиллерийский снаряд. Затем его уничтожили в специальном месте и согласно инструкции.

В водоеме у деревни Ильино силовики нашли 81-миллиметровую минометную мину. Ее отправили на полигон и обезвредили.

Подобными вопросами в Подмосковье занимается Главное управление региональной безопасности. В его задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Военные снаряды могут стать причиной возгораний в лесах и населенных пунктах, они опасны для человека, растений и животных.