Специалисты «Мособлпожспаса» обезвредили артиллерийский снаряд времен ВОВ

Заместитель начальника 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Андрей Царенко рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» об опасной находке сообщили рабочие, которые обнаружили снаряд во время проведения земляных работ в 500 м от деревни Лесное.

«Прибыв на место вызова, специалисты идентифицировали подозрительный предмет, как 105-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. После чего взрывотехники поместили боеприпас в специальный контейнер, перевезли его в безопасное место и обезвредили, соблюдая технику безопасности. Кроме того, работники 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО „Мособлпожспас“ обеспечивали взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб округа с момента обнаружения боеприпаса и до его полной ликвидации», — пояснил Царенко.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит в том числе взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.