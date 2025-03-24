В Подмосковье нашли нелегальных мигрантов в швейном цехе

В Орехово-Зуевском округе Подмосковья полиция провела рейд в швейном цехе: из страны в ближайшее время выдворят 9 работавших там нелегальных мигрантов, сообщает «Царьград» .

Как заявила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова, в цехе в деревне Ожерелки незаконно трудились выходцы из стран Юго-Восточной Азии. Сотрудники правоохранительных органов составили протоколы об осуществлении трудовой деятельности без разрешения по статье 18.10 КоАП РФ.

Кроме того, 9 из 12 работников нарушили режим пребывания в России: им назначили штраф в 5 тысяч рублей с последующим выдворением из страны.

Привлекли к ответственности и работодателя: он нарушил закон по части 4 статьи 18.15 КоАП РФ. Деятельность предприятия временно приостановили.