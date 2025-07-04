«Веры больше нет»: Брежнева рассказала о собственной кончине

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Певица Брежнева призвала не вестись на сообщения о ее кончине

Певица Вера Брежнева обратилась к своим поклонникам с просьбой не верить слухам о ее скоропостижном уходе, сообщает Lenta.ru .

«К сожалению, это конец. Веры больше нет!» — написала экс-солистка «ВИА Гры» в своем Instagram*.

Однако через какое-то время исполнительница заявила, что все подобные новости — фейк.

«Пока вы переходите по ссылке, это будет работать! Не ведитесь!» — подчеркнула Брежнева.

Звезда попросила поклонников не распространять непроверенные сообщения, появляющиеся периодически в Сети.

В апреле «азиатские гастроли» Брежневой оказались на грани провала. Она собрала лишь 50% залов на концертах в Узбекистане и Казахстане.

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