Не собирает полные залы: «азиатские гастроли» Веры Брежневой на грани провала

Певица Вера Брежнева не смогла собрать полные залы в Казахстане и Узбекистане

Певица Вера Брежнева собрала примерно 50% залов на концертах в Узбекистане и Казахстане во время своей поездки по странам СНГ. «Азиатские гастроли» исполнительницы могут провалиться, сообщает SHOT .

30 апреля Брежнева проведет концерт во Дворце Республики в казахстанском Алматы. Там ей удалось распродать чуть больше 50% билетов. В зале 2 567 мест, а куплено всего 1 283.

Билеты на концерт в Казахстане у певицы продавались минимум за 2,7 тыс. рублей. Самое дорогое место, расположенное рядом со сценой, стоит 9,6 тыс. рублей.

Следующий концерт Брежневой пройдет 1 мая в узбекистанском Ташкенте. Но и там из 1 890 мест купили всего 1 033 билета. Стоимость варьировалась от 2,2 до 6 тыс. рублей.

После начала спецоперации звезда покинула Россию. Она проживает в Италии, ездит по разным странам. Недавно Брежнева была на фестивале Coachella в американской Калифорнии.