В Подмосковье на Шатурском шоссе автобус съехал в кювет
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Автобус, совершающий маршрут «Рошаль — Раменское», съехал в кювет на Шатурском шоссе, сообщает Telegram-канал «МК: Срочные новости».
Обстоятельства произошедшего выясняются. По версии очевидцев, водитель мог заснуть за рулем. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Минтрансе Подмосковья заявили, что автобус перед выходом в рейс прошел проверку и был допущен к работе. Водитель ранее прошел медицинский осмотр и также был допущен к работе.
Ранее в Домодедове автобус сбил женщину на автостанции. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.