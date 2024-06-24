В Подмосковье на Шатурском шоссе автобус съехал в кювет

Обстоятельства произошедшего выясняются. По версии очевидцев, водитель мог заснуть за рулем. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Минтрансе Подмосковья заявили, что автобус перед выходом в рейс прошел проверку и был допущен к работе. Водитель ранее прошел медицинский осмотр и также был допущен к работе.

Ранее в Домодедове автобус сбил женщину на автостанции. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.