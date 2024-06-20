Прокуратура: автобус насмерть сбил женщину в Домодедове

В городе Домодедово автобус совершил наезд на женщину, пытаясь предотвратить столкновение с другим транспортным средством. Она скончалась на месте от полученных травм, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

20 июня около 8:40 на автовокзале в городе Домодедово произошло ДТП. Водитель маршрутки не справился с управлением и попытался предотвратить столкновение с другим автобусом. Для этого он начал объезжать его по перрону автостанции, в результате чего совершил наезд на стоявшую там женщину.

От полученных травм 39-летняя потерпевшая скончалась на месте.

Домодедовская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП. Возбуждено уголовное дело.

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