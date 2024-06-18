Девушка скончалась на пешеходном переходе в ДТП
Джип сбил насмерть девушку на пешеходном переходе в Москве
Фото - © Джип сбил насмерть девушку на пешеходном переходе в Москве/Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Водитель Toyota Land Cruiser сбил насмерть девушку на пешеходном переходе улицы Вертолетчиков в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Девушка о время аварии шла по нерегулируемому пешеходному переходу.
«В результате дорожной аварии пострадавшая 2001 г. р. скончалась на месте от полученных травм» — сказано в сообщении.
Ранее в Подмосковье водитель наехал на остановку общественного транспорта в деревне Киселево и сбил подростка, который скончался на месте.