Девушка скончалась на пешеходном переходе в ДТП

Фото - © Джип сбил насмерть девушку на пешеходном переходе в Москве/Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Джип сбил насмерть девушку на пешеходном переходе в Москве

Водитель Toyota Land Cruiser сбил насмерть девушку на пешеходном переходе улицы Вертолетчиков в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Девушка о время аварии шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате дорожной аварии пострадавшая 2001 г. р. скончалась на месте от полученных травм» — сказано в сообщении.

Ранее в Подмосковье водитель наехал на остановку общественного транспорта в деревне Киселево и сбил подростка, который скончался на месте.