Сбившего детей в Подмосковье пьяного водителя заключили под стражу

27-летнего обвиняемого в смертельном ДТП в Можайском городском округе отправили под арест до 8 августа. Мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Обвиняемый имеет склонность к опасной езде и уже лишался прав за вождение в пьяном виде. В день смертельной аварии, унесшей жизнь подростка, он тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина полностью признал свою вину и не возражал против заключения под стражу, но просил избрать домашний арест. Прокуратура контролирует расследование.

Водитель наехал на остановку общественного транспорта в деревне Киселево, где в тот момент находились трое детей. Один подросток скончался на месте, второго госпитализировали в тяжелом состоянии. Третий ребенок смог отскочить и не пострадал.