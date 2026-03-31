сегодня в 23:11

В Подмосковье мужчина ударил ножом в грудь полицейского

Пьяный мужчина ударил ножом полицейского в грудь в городском округе Пушкино, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел на улице в поселке Зверосовхоз.

«На законные требования подошедшего сотрудника полиции прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал, и нанес представителю власти удар ножом в область грудной клетки в момент задержания», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

По данным подмосковного главка СК РФ, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Ровенском районе Саратовской области женщина облила двоих полицейских горячим маслом и ранила одного из них ножом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.