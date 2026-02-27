Облила маслом и пырнула ножом: под Саратовом женщина напала на полицейских

сегодня в 11:40

Россиянка облила полицейских горячим маслом и ранила одного из них ножом

В Ровенском районе Саратовской области женщина облила двоих полицейских горячим маслом и ранила одного из них ножом, сообщает Сiбдепо .

Все произошло в селе Кочетное 26 февраля. Сотрудники полиции пришли к местной жительнице для проведения процессуальной проверки.

По данным следствия, в ответ на их действия женщина выплеснула на правоохранителей разогретое масло, попав на открытые участки тела. Один из полицейских также получил ножевое ранение.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемую задержали.

