В Подмосковье мошенники убедили жену бойца СВО взять кредит на 1,5 млн рублей

Телефонные мошенники убедили супругу бойца СВО из Подмосковья оформить кредит на 1,5 млн рублей под предлогом «сверхсекретной миссии спецслужб», сообщает РИА Новости .

«Предварительно установлено, что преступники связались с женщиной по телефону и вчера убедили ее оформить кредит. Женщина получила в банке 1,5 млн рублей», — заявил источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что женщину нашли в одной из кредитных организаций, где она пыталась оформить второй кредит. По ее словам, злоумышленники утверждали, что кредиты — сверхсекретная миссия по заданию спецслужб. В данный момент пострадавшей оказывается помощь.

Ранее в Приморье арестовали мошенника, который получил 8 млн рублей за смерть бойца в СВО. Расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере продолжается.