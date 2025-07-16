Фото и видео: гроб с телом Юрия Мороза на Ваганьковском кладбище

В Сети показали фотографии и видео с церемонии отпевания режиссера и актера Юрия Мороза. Гроб с телом 68-летнего кинематографиста привезли на Ваганьковское кладбище, где уже ждал священнослужитель, сообщает корреспондент РИАМО.

После отпевания в церкви на кладбище траурная процессия медленно двинулась к месту захоронения. За гробом следовали близкие люди режиссера — его вдова Виктория Исакова, которая прожила с мужем более 20 лет, а также его дочь — знаменитая актриса Дарья Мороз.

Сотрудник ритуальной службы шел перед автомобилем с гробом и нес лаконичный портрет кинематографиста. Он запечатлен улыбающимся на темном фоне.

Исакова на церемонии прощания с режиссером, которая состоялась в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в столице, заявила, что самое страшное уже случилось. Поэтому она попросила, чтобы люди простились с ее мужем «легко и светло», потому что она сам жил по этому принципу.

Юрий Мороз скончался 14 июля 2025 года в возрасте 68 лет. Долгое время он боролся с раком поджелудочной железы, который развивался стремительно. Церемонию прощания с кинематографистом также посетили народный артист России Евгений Герасимов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, актер Павел Деревянко и т. д.